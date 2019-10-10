برج العرب يقترب من استضافة مباراتىّ الزمالك أمام الأهلى وجينراسيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب ستاد برج العرب بالإسكندرية، من إستضافة مباراتىّ الأهلى والزمالك فى الأسبوع الرابع بالدورى والمقرر لها يوم 19 أكتوبر الجارى، وكذلك مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال افريقيا. وتلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من الجهات الأمنية يفيد برفض اقامة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك يوم ١٩ اكتوبر الجاري علي ستاد القاهرة.

كان اتحاد الكرة أعلن اقامة مباراة القمة علي ستاد القاهرة بدون جمهور لكن الأمن رفض وطلب نقلها خارج القاهرة . Advertisements يذكر أن اتحاد الكرة تمسك بإقامة مباراة القمة في موعدها رافضا طلب الزمالك بالتأجيل ، بعد تحديد يوم 24 أكتوبر موعدا لمباراة الأبيض أمام بطل السنغال فى دورى الابطال الافريقى.

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