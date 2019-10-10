شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاقتراب من الأهلى .. محمود كهربا ينضم لقائمة " الزمهلاوية " فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الزمالك، من الانضمام للنادى الاهلى بعد الاتفاق مع اللاعب على ارتداء القميص الأحمر لمدة 4 مواسم و نصف، على أن يكون الانتقال الرسمى فى يناير المقبل .

وحال إتمام الصفقة وإبرامها بنجاح، لن يكون كهربا أول اللاعبين المنتقلين بين أندية القمة ، حيث سبقه الكثير ممن انتقلوا من الزمالك للأهلى، والعكس أيضا .

وستحسم الساعات المقبلة، موقف كهربا من الانضمام لقائمة " الزمهلاوية فى الملاعب المصرية" .

مؤمن زكريا

لعب مؤمن زكريا لفريق الزمالك موسم واحد فقط 2015 ، استطاع خلاله أن يشارك فى 35 مباراة بالدورى ، و 8 بالكأس ، بالإضافة إلى 9 مباريات أفريقية ، ثم خلع الرداء الأبيض وانتقل إلى إنبى ومنه إلى الأهلى ، ويلعب له حتى الآن .

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صبرى رحيل

بدأ صبرى رحيل مسيرته مع الاندية الكبرى ، فى نادى الزمالك ، وبعد عدة سنوات ،رحل إلى الغريم التقليدي الأهلى ، وبعد فترة كبيرة انتقل الى الاتحاد السكندرى

رضا عبد العال

يٌعد رضا عبد العال من أشهر اللاعبين الذين انتقلوا من الزمالك إلى الاهلى ، وأحدث انتقالهم ضجة كبرى ، موسم 1992 ، حيث تمت الصفقة مقابل 600 الف جنيها وهو مبلغ كبير وقتها .

إسلام الشاطر

ينضم إسلام الشاطر إلى قائمة اللاعبين المنتقلين من الزمالك إلى الأهلى ، وذلك عام 2004 ، حيث رحل عن الزمالك على سبيل الإعارة إلى الاتحاد السكندرى ، و بعد انتهاء الإعارة عاد إلى القلعة الحمراء

إينو الصغير

رغم أن إينو بدأ مسيرته فى نادى الزمالك ، إلا أنه فى عام 2007 ،رحل عن ميت عقبة وانتقل الى النادى الاهلى ، ليستمر به عدة سنوات ، ويحقق معهم عدد من البطولات