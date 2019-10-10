شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. على معلول الاكثر تهديفا و صناعة للأهداف بالفريق الأحمر بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة للاعب التونسى على معلول بعد أعلانه الاكثر تهديفا للفريق الاحمر خلال بطولة الدورى المصرى الموسم الماضى حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف و المساهمة فى 7 أهداف .

وتوج فريق الاهلى ببطولة الدورى المصرى الموسم الماضى للمرة الـ41 فى تاريخه و للمره الرابعة على التوالى برصيد 80 نقطة .

وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.

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ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.



