حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يواصل الاستعدادا لمواجهة بتسوانا ودياً فيديو.. انطلاق حفلة الأهلي بتسليم "درع الدروي" صور .. منتخب مصر يواصل الاستعدادا لمواجهة بتسوانا ودياً لاعبو الأهلي يغادرون معسكر لمنتخب لحضور احتفالية تسليم درع الدوري صور .. احتفال مؤمن زكريا يزين كرنفال الأهلى بـ"درع الدورى" الأهلى يواجه الإعلاميين وديا الإثنين المقبل استعدادا لقمة الزمالك Advertisements شيكابالا يواصل الابتعاد عن تدريبات الزمالك.. وتأهيل عبد الغنى محمد معروف حكما لمباراة المنتخب الأولمبى الودية أمام جنوب افريقيا الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى المنتخب الأوليمبى يتوجه إلى الإسماعيلية مساء اليوم لمواجهة جنوب أفريقيا

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