كاميرا سوبر كورة ترصد الارهاق يظهر علي الخطيب لحظة وصوله احتفالية الاهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الأهلى، الى مقر حفلة تسليم ردع بطولة الدورى المصرى والتى حققها الاحمر للمرة الـ41 فى تاريخه .

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