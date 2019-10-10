كاميرا سوبر كورة ترصد اصطحاب سيد عبد الحفيظ لأسرته فى احتفالية الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتقيم شركة بريزنتيشن حفلا كبيرا يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.

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