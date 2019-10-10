شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يظهر فى تدريبات الزمالك.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس فريق الزمالك، على التواجد فى تدريبات فريقه الجماعية التى أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتواجد جنش فى تدريبات الزمالك من أجل مؤازرة زملائه والشد من أزرهم قبل مواجهة المارد الأحمر فى قمة الدورى.

Advertisements

وصعد ميتشو كلاً من.. أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.

وشهد التدريب غياب اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.