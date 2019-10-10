الأهلي يتسلم درع الدورى رقم 41 فى تاريخه "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم فريق الأهلي درع الدورى رقم 41 فى تاريخه، لموسم 2018- 2019 فى احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة.
ووعدت شركة بريزنتيشن جماهير النادى الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذي حققه الفريق بعد الفوز ببطولة الدورى العام، عقب مجهود شاق، ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.
خاض الأهلى 34 مباراة خلال الموسم، فاز فى 25 لقاء، و تعادل فى 5 مباريات أمام كل من الإسماعيلى "مرتين"، الإنتاج الحربى، والداخلية، بينما خسر 4 مواجهات فقط أمام الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب وبيراميدز "مرتين، وحقق الأهلى 80 نقطة، وأحرز لاعبوه 56 هدفا واهتزت شباكهم بـ20 هدفا فقط.
الجنايني
الحضور
الخطيب
الخطيب والجنايني
الخطيب والعامري والجنايني
الخطيب وعبده وشلتوت
الخطيب وفايلر
الخطيب وفضل
الخطيب ولاعبي الاهلي
الخطيب ومدرب الاهلي
الخطيب ومصطفي عبده
الخطيب ومنتصر النبراوي
الخطييب
الشييخ وزوجته
اللاعبين مع الدوري
جانب من الحضور
حسام عاشور مع الخطيب
درع الدورى
درع الدوري
درع الدوري مع لاعبي الاهلي
رامي ربيعة واليودينج
رئيس الاهلي
سيلفي صالح جمعة
شطة والخطيب
صورة جماعية
صورة جماعية مع الخطيب
عاشور يستلم الدوري
عمرو الجنايني
فايلر
لاعبي الاهلي
لاعبي الاهلي والخطيب
لاعبي الاهلي مع الدوري
لاعبي الاهلي مع امح
لاعبي الاهلي مع درع الدوري
لاعبي الاهلي يحتفلوا بدرع الدوري
مجلس ادارة الاهلي مع الدوري
محمود الخطيب
مقدمة الحفل
منتصر النبراوي
مؤمن زكريا مع بنته
مؤمن وعاشور
وليد سليمان مع الخطيب
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