الأهلى يهدى مؤمن زكريا أغنية خاصة فى حفل التتويج بالدورى.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الأهلى على إهداء مؤمن زكريا لاعب الفريق، أغنية خاصة به، وتم عرضها خلال حفل تتويج المارد الأحمر بلقب الدورى واستلام درع موسم 2018 – 2019.

وطلب حسام عاشور قائد فريق الأهلى، من مؤمن زكريا أن يصعد إلى منصة التتويج ليستمع إلى الأغنية التى تم إهدائها له من قبل اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الإدارة.

حفل تسليم درع الدوري من قبل مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى النادى الأهلي، بصفته بطل النسخة الأخيرة من المسابقة لموسم 2018 – 2019 للمرة الـ41 فى تاريخه الكروى.

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وأحيي الفنان أمير عيد حفل تسليم الأهلى درع الدوري العام، ووعدت شركة بريزنتيشن جماهير النادى الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذي حققه الفريق بعد الفوز ببطولة الدورى العام، عقب مجهود شاق، ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.

خاض الأهلى 34 مباراة خلال الموسم، فاز فى 25 لقاء، و تعادل فى 5 مباريات أمام كل من الإسماعيلى "مرتين"، الإنتاج الحربى، والداخلية، بينما خسر 4 مواجهات فقط أمام الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب وبيراميدز "مرتين، وحقق الأهلى 80 نقطة، وأحرز لاعبوه 56 هدفا واهتزت شباكهم بـ20 هدفا فقط.