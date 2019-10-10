شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور : تعلمنا فى الأهلى حصد البطولات و سلامات لـ"الخطيب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي علمنا أن نكون في المقدمة دائما وتربينا على المركز الأول. وأضاف في خلال مؤتمر تسليم درع الدوري :"أشكر الحضور وللاعبين ومجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب القيمة والقامة الجميع يحبه ويعلم قيمته". Advertisements وتابع :"تربينا في النادي الأهلي نكون رقم ١ وهذا ما تعلمناه في الناشئين واللعب لأخر نفس وهذا ما لاحظه الجميع".

وواصل :" لدينا تحديات كبيرة ومجلس الإدارة وقف معانا والكابتن محمود الخطيب التقى بنا اكثر من مرة ودعمنا كثيرًا". وزاد :"أشكر للاعبين والجمهور والإدارة وكل من ساهم في تحقيق البطولات الدوري السوبر".

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