محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد محمود الخطيب رئيس الأهلي، أن النادي تعرض لموسم صعب استطاع خلاله تحقيق لقب درع الدوري.
وأوضح الخطيب في تصريحات أثناء احتفالية النادي الأهلي بتسليم درع الدوري موسم 2018 - 2019، أن الموسم كان صعبا بسبب ضغط المباريات، والإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق في بداية المسابقة.
وأكمل: "الموسم كان صعبا أيضا لعدم حضور الجمهور وهو شيء أساسي".
وأشار إلى أن الأهلي تعرض لمحاولة إفشال النادي خلال الموسم السابق.
وأضاف الخطيب: "تعرضنا للإساءة، ولكن النادي الأهلي لا يترك حقوقه، وإنما يحصل عليها ولكن بما يتناسب معه وبالقانون واللوائح المنظمة، لن ننزل لذلك المستوى فهو ليست قيمة النادي الاهلي".
واختتم: "متمسكين بتفعيل القانون واللوائح الموجودة في اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية، ونسعى لذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب: 4 أسباب لصعوبة دوري الموسم السابق.. ولن ننزل لمستوى المسيئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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