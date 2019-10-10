الخطيب: 4 أسباب لصعوبة دوري الموسم السابق.. ولن ننزل لمستوى المسيئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمود الخطيب رئيس الأهلي، أن النادي تعرض لموسم صعب استطاع خلاله تحقيق لقب درع الدوري.

وأوضح الخطيب في تصريحات أثناء احتفالية النادي الأهلي بتسليم درع الدوري موسم 2018 - 2019، أن الموسم كان صعبا بسبب ضغط المباريات، والإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق في بداية المسابقة.

وأكمل: "الموسم كان صعبا أيضا لعدم حضور الجمهور وهو شيء أساسي".

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وأشار إلى أن الأهلي تعرض لمحاولة إفشال النادي خلال الموسم السابق.

وأضاف الخطيب: "تعرضنا للإساءة، ولكن النادي الأهلي لا يترك حقوقه، وإنما يحصل عليها ولكن بما يتناسب معه وبالقانون واللوائح المنظمة، لن ننزل لذلك المستوى فهو ليست قيمة النادي الاهلي".

واختتم: "متمسكين بتفعيل القانون واللوائح الموجودة في اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية، ونسعى لذلك".