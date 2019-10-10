محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: وجه عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلمة للنادي الأهلي في احتفاليته بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه. ويتسلم الأهلي درع بطولة الدوري عن موسم 2018-2019 في احتفالية خاصة بأحد الفنادق في القاهرة. Advertisements وفي الكلمة الافتتاحية في الحفل قال عمرو الجنايني :"نحتفل اليوم بنادي مصري كبير بحجم ومكانة النادي الاهلي". وأضاف الجنايني :"الأهلي كيان وطني على مدار التاريخ، وداعماً قوياً في مسيرة الكرة المصرية". وأنهى الجنايني كلمته القصيرة بتوجيه رسالة جديدة للنادي الاهلي :"دمتم مجال فخر للكرة المصرية وجماهيرها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجنايني في احتفالية الأهلي: دمتم فخراً للكرة المصرية وجماهيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.