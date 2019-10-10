عبد الحفيظ: الدرع 41 تجسيد لشخصية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفوز بلقب الدوري رقم 41 في تاريخ النادي جاء تجسيداً لشخصية الفريق.
وفي تصريحات على هامش حفل تسليم النادي الأهلي درع البطولة رقم 41 قال عبد الحفيظ :"التتويج بهذا اللقب كان تجسيداً لشخصية النادي الأهلي".
وتوج النادي الأهلي بالدوري رقم 41 في تاريخه بعد صراع شرس مع بيراميدز والزمالك، لينجح في النهاية في التصدر بفارق 8 نقاط عن الأبيض.
وأضاف عبد الحفيظ :"البطولة كانت غالية وصعبة، وجمهور الأهلي كان دائم المساندة لنا، ونشكر كل من شارك في هذا اللقب الغالي".
وأنهى عبد الحفيظ :"الحفل اليوم تتويج لجهود الجميع في الفوز باللقب، لكن الآن لدينا تطلعات أخرى".
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