المنتخب يتدرب استعدادا لمواجهة بوتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أدى المنتخب الوطني الأول تدريباته لليوم الثالث على التوالي باستاد القاهرة الدولي في معسكره استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا والمقرر لها يوم الإثنين المقبل.

وأشرف حسام البدري المدير الفني للمنتخب، وجهازه المعاون على تدريبات الفريق التي شارك فيها جميع اللاعبين المختارين لخوض المعسكر.

وشهد المران مجموعة من الوحدات البدنية والخططية استعدادا لمواجهة بتسوانا الودية التي تأتي في إطار الإعداد لتصفيات إفريقيا.

ويلتقي المنتخب أمام كينيا وجزر القمر، يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢١ في الكاميرون.