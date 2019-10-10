الزمالك وسبورتنج يتأهلان للمربع الذهبي لبطولة إفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهلا الزمالك وسبورتنج إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد المقامة حاليا في الرأس الاخضر.

وحجز سبورتنج السكندري مقعده في قبل نهائي بطولة إفريقيا بعد تغلبه على فاب الكاميروني بنتيجة 29-23، في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الثمانية للبطولة.

وسيلتقي سبورتنج في نصف نهائي البطولة مع فريق كينشاسا الكونغولي الذي تغلب على وداد سمارة المغربي بنتيجة 30-24.

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بينما تأهل الزمالك حامل لقب البطولة بعد فوزه على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 35-23.

وسيلتقي الزمالك في قبل نهائي بطولة إفريقيا مع الفائز من انتر كلوب الانجولي وإيتوال الكونغولي.

ويعد الزمالك هو حامل لقب بطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد.