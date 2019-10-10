مصدر لمصراوي: الزمالك اختار 3 ملاعب لخوض مباراة جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حددت إدارة نادي الزمالك 3 ملاعب في القاهرة من أجل استضافة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر في مجلس إدارة الزمالك من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "خاطبنا الجهات الأمنية بثلاثة ملاعب مُرشحة لاستضافة هذه المواجهة وهي القاهرة والسلام وبتروسبورت على أن يكون الأمر متروك للجهات الأمنية لاختيار الملعب المناسب وتحديد موقف الحضور الجماهيري"

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قررت يوم الثلاثاء الماضي، إعادة المباراة بعد الأزمة التي نشبت على أن تُقام المواجهة يوم 24 في القاهرة، كما طلبت من إدارة الزمالك تحديد الملعب قبل 12 أكتوبر.

وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف في المواجهة التي جرت في العاصمة السنغالية داكار.