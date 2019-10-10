حمودي وشريف يشاركان لاعبي الأهلي إحتفالية الدوري

شهدت نهاية حفل تسليم الأهلي درع الدوري عن الموسم الماضي، حضور لنجمي الأهلي السابقين أحمد حمودي ومحمد شريف.

ووجه الاهلي الدعوة لكل اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق الدوري

الموسم الماضي، حتى بعد رحيلهم، ليتواجد حمدي والذي رحل عن صفوف الفريق الأحمر بشكل نهائي ، ومحمد شريف الذي يلعب ضمن صفوف انبي على سبيل الاعارة.

ويتسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم درع الدوري في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة بعدما توج باللقب الموسم الماضي للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه .