طائرة سموحة بنات تحت ١٦ سنة تفوز على الجياد

فاز فريق سموحة للكرة الطائرة بنات تحت 16 سنة، على نظيره الجياد ٠/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، على ملعب سموحة ضمن مباريات بطولة منطقة الإسكندرية.

يضم فريق سموحه كلا من : اريج محمد على ، لينا محمد ، هنا أيمن ،

شهد الفقى ، حبيبه أحمد ، لوجى الخواجة ، جنا الخواجة ، هنا حميده ، سارة بسام ، سندس عصام ، روان السذى ، إيمان عمرو ، سلمى عيد ، سلمى سامح ، فاطمه ، جنا عماد ، بسمله ، نور خالد ، نور هشام وتم تصعيد كلا من فريده محمد ، ملك بدر ، ملك خالد من فريق ١٤ سنه .

ويتكون الجهاز الفني من محمد مهران مدير فنى، حسن حامد إدارى الفريق ، وليد عباس مدير إدارى القطاع ورجب عبد النبى المشرف على الكرة الطائرة بالنادى .