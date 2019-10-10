سلة الزمالك تتصدر الدورة المجمعة بطنطا

حقق لاعبو الزمالك لكرة السلة مرتبط ورجال، فوزا هاما فى طريق فوزهم بالدورة المجمعة الثانية والتى تقام بصالة طنطا، تحت اشراف منطقة الغربية لكرة السلة برعاية إتحاد اللعبة برئاسة مجدى أبو فريخة. وفاز مرتبط الزمالك على نظيره الطنطاوى ٤٥/٦٠، بينما فاز الكبار على طنطا أيضا بصعوبه ٦٥/٧٨. بدأ الزمالك المباراة وكل همه تحقيق الفوز على طنطا مستضيف الدورة، فنشط لاعبوه فى الفترتين الاولى والثانية وتفوق الزمالك ١٢/٢١ و9/21 الزمالك ١٢/٢١ و9/21 بينما استفاق لاعبو طنطا خلال الشوطين الثالث والرابع بعد دش بارد للاعبين من مدربهم احمد فوزى ففاز طنطا بالشوط الثالث ١٣/٢٢، وخسر بصعوبه الشوط الاخير ٢٣/٢٢. Advertisements بهذا يحتل الزمالك قمة هذه الدورة حتى يومها الثاني، بينما يأتي طنطا ثالثًا بعد خسارة مرتبط طنطا فى مباراتيه. حكم اللقاء ياسر جمال وعاونه ياسر عبد الفتاح وايمن عوض وراقبها محمد خليل. عبد الفتاح وايمن عوض وراقبها محمد خليل. ومثل الزمالك: عمر هشام وأحمد عبد اللطيف وادهم عبد الحميد وكريم الدهشان واسلام سالم وانس اسامه ووسام عماد ومصطفى محمد ومحمد مصطفى وسامى عيسى واحمد جمال ومصطفى مشعل .تحت قياده فنيه مكونه من. محمد عصام مدربا ووائل السيد مساعدا ومثل طنطا: محمد صلاح ومحمد طارق والامريكى المحترف فى صفوف الفريق ديوارتش وعمرونبيل وياسر ابراهيم وعمر فتحى ومحمد فوده ومحمد عبدالناصر ومحمد درويش وخالد عبد الناصر وسعيد قنديل ومحمد على يدرب طنطا احمد فوزى ويساعده مصطفى النويهى.

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