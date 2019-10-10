تكريم خاص لمؤمن زكريا في احتفالية الأهلي بالدوري

شهد حفل تسليم الأهلي درع الدوري عن الموسم الماضي، تكريما خاصا لمؤمن زكريا نجم الفريق الأحمر. ويغيب مؤمن زكريا عن صفوف الفريق الأحمر منذ عودته من الإعارة نتيجة تعرضه لإصابة عصبية، يخضع للعلاج منها. نتيجة تعرضه لإصابة عصبية، يخضع للعلاج منها. وتم تكريم مؤمن زكريا خلال الحفل، بإذاعة فقرة خاصة به، قبل بدء فقرة غنائية للمطرب مصطفى قمر. غنائية للمطرب مصطفى قمر. ويتسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم درع الدوري في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة بعدما توج باللقب الموسم الماضي للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه .

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