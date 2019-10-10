عاشور: نشأنا في الأهلي على أننا دائماً رقم 1

أكد حسام عاشور قائد فريق الكرة بالنادي الاهلي، على أن محمود الخطيب رئيس النادي ساند الفريق كثيراً في الموسم الماضي.
وقال عاشور خلال احتفالية تسليم الأهلي لدرع الدوري الممتاز للموسم الماضي "الخطيب قيمة وقامة كبيرة، وساندنا كثيراًوتحدث معنا إن مجلس الإدارة يساند اللاعبين".
وتابع "لقد نشأنا في الأهلي على إننا دائما نسعى لنكون الأول والبطل، وهو ما جعلنا الموسم الماضي نلعب لآخر نفس حتى عبرناالتحديات بمساندة الخطيب".
وأردف "أتوجه بالشكر لكل من ساهم في حصد البطولات بالنادي الأهلي، سواء لاعبين أو مدربين".
ويتسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم درع الدوري في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة بعدما توج باللقب الموسم الماضي للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه .
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