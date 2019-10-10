الخطيب : تعرضنا لإساءات الأهلي أكبر من التدني لمستوى الرد عليها

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أن هناك الكثيرين يحاولون بشكل دائم أن يتسببوا في سقوط الأهلي وفشله.
وقال الخطيب خلال إحتفالية تسليم درع الدوري للموسم الماضي "تعرضنا لإساءات وتجاوزات خارج قاموس الرياضة، ولكننا لن نترك حقوقنا ونطالب بتفعيل لوائح اتحاد الكرة واللجنةالأولمبية".
وتابع "البعض بدلاً من أن يقوموا بالتفكير في نجاحهم، يهتمون في بمحاولة دفع الاهلي تحو الفشل، ولكن ذلك لا يحدث، كما أن الأهلي أكبر من التدني لمستوى الرد على الإساءات والتجاوزات التي حدثت".
وواصل "لقد تخطينا موسمًا صعبًا للغاية كان مليء بالصعوبات والإصابات، والأن أطالب أبطال الأهلي بغلق تلك الصفحة الأن، وذلك من أجل التركيز لتحقيق الفوز بالبطولات المقبلة.
ويتسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم درع الدوري في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة بعدما توج باللقب الموسم الماضي للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه .
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