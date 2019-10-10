الجنايني: الأهلي مصدر فخر للكرة المصرية

وجه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، التهئنة للنادي الأهلي، على إحرازه لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي. وقال الجنايني خلال إحتفالية تسليم الأهلي درع الدوري "أن النادي الأهلي هو مصدر فخر للكرة المصرية، لما يقدمه بشكل دائم، وأهنئ رجال الأهلي بلقب الدوري". درع الدوري "أن النادي الأهلي هو مصدر فخر للكرة المصرية، لما يقدمه بشكل دائم، وأهنئ رجال الأهلي بلقب الدوري". ويتسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم درع الدوري في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة بعدما توج باللقب الموسم الماضي للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه .

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