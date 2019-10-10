الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة المنصورة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريباته استعدادا لمواجهة المنصورة، وديًا غدا الجمعة على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، ضمن الاستعدادات لمواجهة حرس الحدود يوم 18

أكتوبر الجاري بالدوري الممتاز.

بدأ مران اليوم بمحاضرة من الصربى ميودراج يسيتش للاعبين استمرت 10 دقائق، تلاها الدوران حول

أرضية الملعب ثم تدريبات بدنية قويه للاعبين، ثم التدريب على سرعة التسليم والتسلم بالإضافة إلى العرضيات من الجانبين.

وتم إختتام المران بتقسيمة في منتصف الملعب، للتدريب على بعض الجمل الفنية والتكتيكية لتنفيذها في لقاء الغد.