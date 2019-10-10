سلة الاتحاد السكندري تفوز على الأوليمبي

حقق فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، الفوز علي نظيره الأوليمبي، بنتيجة 99/65 ضمن منافسات بطولة الدوري العام لكرة السلة. 99/65 ضمن منافسات بطولة الدوري العام لكرة السلة. ومن المنتظر أن يواجه الاتحاد السكندري نظيره طلائع الجيش، غداً الجمعة في الرابعة عصراً.

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