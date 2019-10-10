عاجل ورسمي | عودة مساء الأنوار مع مدحت شلبي في قناة جديدة

اتفق الإعلامي المصري المخضرم “مدحت شلبي” مع إدارة قناة القاهرة والناس لتقديم برنامجه الشهير “مساء الأنوار” بشكل رسمي، قبل بدء الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز والتي ستشهد مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري.

وبدأ برنامج مساء الأنوار على شاشة قناة مودرن سبورت قبل 10 أعوام، واستمر البرنامج بعد غلق قناة مودرن سبورت على قنوات أخرى مثل MBC مصر وأون سبورت وبيراميدز والنيل للرياضة.

ورحل البرنامج عن قناة النيل للرياضة بعد فشل القناة في الحصول على حق بث مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019.

وسيُعرض البرنامج على قناة القاهرة والناس بشكل يومي من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 12:00 بتوقيت مكة المكرمة، لتحليل مباريات الدوري المصري وآخر الأحداث الرياضية المحلية والعالمية.

وسيُشرف على البرنامج الصحفي الرياضي “محمد صيام” وسيواصل معه رئيس تحرير البرنامج “محمد القاضي” بالإضافة إلى مدير الإنتاج “عمرو عزت”، وسيخرج البرنامج “أحمد عبد الظاهر”.