 سوريا تهزم المالديف ولبنان تحقق فوزها الأول في التصفيات المزدوجة

حقق المنتخب السوري، الخميس، فوزًا هامًا على ضيفه منتخب جزر المالديف بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للمرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.



أحرز هدفي سوريا، عمر السومة في الدقيقتين 26 و61، فيما جاء هدف جزر المالديف الوحيد عن طريق علي أشفق في الدقيقة 70.



وشهدت المباراة طرد أحمد الصالح لاعب سوريا في الدقيقة 66.



وفي وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، اكتسحت الصين ضيفتها غوام بسبعة أهداف دون رد.



بذلك، تتصدر الصين المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن سوريا، والفلبين الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن جزر المالديف، وغوام الخامس والأخير دون رصيد من النقاط.



وفي مباراة أخرى حقق منتخب لبنان فوزاً مثيراً على حساب تركمانستان بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت لحساب الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة من دور المجموعات للتصفيات المزدوجة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.

سجل ثنائية لبنان هلال الحلوة ونادر مطر في الدقيقتين 5 و64 فيما أحرز ألتيميرات أنادوردييف هدف تركمانستان في الدقيقة 62.



افتتح لبنان التسجيل في الدقيقة 5 عبر هلال الحلوة بعد عرضية من حسن معتوق حولها اللاعب برأسية على يسار الحارس.



وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تألقا كبيرا لحارس الأرز مهدي خليل وسط استبسال دفاعي.

