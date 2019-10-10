إيران تحقق فوزاً تاريخياً على كمبوديا بـ 14 هدف نظيف



حقّق المنتخب الإيراني الخميس فوزاً ساحقاً على ضيفه الكمبودي بنتيجة 14-صفر ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.



وشهدت المباراة حضوراً نسائياً واسعاً للمرة الأولى منذ عقود.



وقدم "تيمي ميلي" عرضاً هجومياً دون منازع في مواجهة منافسه المتواضع، وتقدم بنتيجة 4-صفر بعد مرور نحو ثلث ساعة فقط على انطلاق المباراة التي أقيمت على ستاد آزادي في طهران.



ودك المنتخب الباحث عن بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة توالياً، شباك كمبوديا من خلال "سوبر هاتريك" (أربعة أهداف) لمهاجم السيلية القطري كريم أنصاري فرد، و"هاتريك" مهاجم زينيت سان بطرسبيرغ الروسي سردار آزمون، إضافة إلى هدفين لكل من مهدي طارمي ومحمد محبي، وهدف لكل من أحمد نور اللهي وحسين كنعاني ومهرداد محمدي.



ورفع المنتخب الإيراني الذي حقق فوزه الثاني توالياً في هذه المجموعة بعد أول على هونغ كونغ بثنائية نظيفة، رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، متصدراً الترتيب بفارق نقطتين عن البحرين (أربع نقاط من مباراتين).



وتقام في وقت لاحق اليوم مباراة ثانية في هذه المجموعة بين العراق وضيفه منتخب هونغ كونغ.



وشكلت مباراة طهران محطة تاريخية بالنسبة للنساء الإيرانيات، إذ تمكنت 3500 منهن من الحضور بشكل رسمي ودون قيود في المدرجات.



وأتت خطوة السماح للنساء بالحضور بعد ضغوط من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على السلطات الكروية في الجمهورية الإسلامية، للسماح للنساء بالحضور في المدرجات، والتلويح بفرض عقوبات في حال لم يتحقّق ذلك.



المصدر: بي إن سبورت