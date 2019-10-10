قطر تجتاز بنغلاديش والتعادل سلبي ينهي لقاء الكويت والأردن

حقق المنتخب القطري، الخميس، الفوز على مضيفه منتخب بنغلاديش بهدفين دن رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة للمرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.



قدم المنتخب القطري أداءً مميزًا طوال اللقاء، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 28.



ورغم محاولات أصحاب الأرض، أضاف المنتخب القطري الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عبر كريم بوضياف في الدقيقة 90.



بهذه النتيجة، يتصدر منتخب قطر المجموعة برصيد 7 نقاط، وعمان الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أفغانستان، والهند الرابع بنقطة، وبنغلاديش الخامس والأخير دون رصيد من النقاط.



وفي مباراة أخرى سيطر التعادل السلبي على موقعة الأردن وضيفه الكويتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد عمان الدولي، ضمن لقاءات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتصدر المنتخب الاسترالي المجموعة الثانية بعد فوزه على نيبال "5-0" ليرفع رصيده إلى "6" نقاط، يليه بأربع نقاط منتخبي الكويت والأردن.

