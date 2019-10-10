منتخبنا الوطني يتلقى هزيمة قاسية من أوزبكستان



تلقى منتخبنا الوطني خسارة موجعة 5-0 أمام مضيفه منتخب أوزبكستان اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وكأس أمم آسيا 2023.



وتجمد رصيد منتخبنا الوطني عند نقطتين من 3 مباريات في المركز الرابع (قبل الأخير) مؤقتا، فيما حصد منتخب أوزبكستان أول 3 نقاط له من مباراتين في المركز الثاني مؤقتا، بعدما حقق أول انتصار له في المجموعة، ليعوض خسارته 0-2 أمام مضيفه منتخب فلسطين في الجولة الأولى.



وافتتح سانجار كوديركولوف التسجيل مبكرا لأوزبكستان في الدقيقة 2، قبل أن يضيف زميله إلدور شومورودوف الهدف الثاني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-0.



وواصل المنتخب الأوزبكي فرض سيطرته خلال الشوط الثاني، حيث أضاف دجامشيد إسكنداروف وإسلوم توختاخوجاييف الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 53 و72، وتكفل إيجور سيرجييف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 90.

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