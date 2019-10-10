رياضة | ريال مدريد يصفع ميسي وبرشلونة ويستعد لحسم الصفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يصفع ميسي وبرشلونة ويستعد لحسم الصفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لحسم صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات المقبلة، حيث يستهدف التعاقد مع واحد من أبرز النجوم بالدوري الإيطالي في الوقت الحالي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع مهاجم انتر ميلان لاوتارو مارتينيز (22 عامًا) لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة القادمة، في ظل تقدم عمر كريم بنزيما وتراجع مستوي لوكا يوفيتش.

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وارتبط "مارتينيز" بالإنتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني، حيث طلب ليونيل ميسي التعاقد مع مواطنه مهاجم النيراتزوري، خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق، ليحل بديلًا للهداف لويس سواريز المتقدم في العمر.

ويعتبر لاوتارو أحد مهاجمين حددهما برشلونة لخلافة سواريز، إلى جانب البولندي كريستوف بيونتيك، نجم ميلان.

ويقدم لاوتارو مارتينيز عروضا قوية رفقة انتر ميلان في الفترة الحالية، مما جعله هدفًا لقطبي الكرة الاسبانية.