رياضة | نيمار يتسبب في رحيل نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يتسبب في رحيل نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت رغبة نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة نظرا لحاجة الفريق له في الموسم القادم.

عودة نيمار تهدد موهوب برشلونة

وكشفت صحفية "دون بالون" الإسبانية أنه في حالة عودة نيمار إلى برشلونة سوف تهدد مستقبل ومشاركات الشباب كارليس بيريز موهبة الفريق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يدرم أن عودة نيمار ستهدد مشاركته مع البارسا بالإضافة لوجود ميسي وجريزمان وسواريز وفاتي لذلك سيبدأ في البحث عن عرةض جديدة له.

مشاركات نيمار مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك نيمار دا سيلفا في 15 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 12 هدف ولم يصنع أي أهداف.