رياضة | الخطيب: هناك من يحاول إفشال الأهلي ولا يقوم بتطوير نفسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب: هناك من يحاول إفشال الأهلي ولا يقوم بتطوير نفسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على المتطاولين على القلعة الحمراء وذلك على خلفية الحفل المقام حاليا لتسليم درع الدوري عن الموسم الماضي.

وقال الخطيب خلال كلمته بالحفل المقام لتسليم درع الدوري :"الموسم كان صعبا للغاية لكم الإصابات لأن النادي الأهلي لعب مباريات كثيرة بدون جمهور، والجمهور بالنسبة للأهلي هو كل شئ".

وأضاف :"لاحظت شيئا غريبا المواسم الماضية بأن هناك من يحاول إفشال النادي الأهلي بدلا من أن يقوموا بتطوير أنفسهم".

وتابع :"الأهلي لو نزل لهذا المستوى لن تكون هذه هي قيمته، الأهلي يأخذ حقه بالقانون واللوائح ، متمسكون بتفعيل القانون واللوائح بالاتحاد المصري واللجنة والأوليمبية وسنسعى لذلك".