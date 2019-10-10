رياضة | عمرو الجنايني للأهلي: دمتم فخرا للوطن ومساعدين للكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو الجنايني للأهلي: دمتم فخرا للوطن ومساعدين للكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بالتواجد في حفل تسليم النادي الأهلي درع الدوري المصري للموسم ٢٠١٨-٢٠١٩.

وأضاف في كلمته بالحفل المقام لتسليم درع الدوري: "يطيب لي أن أقف مهنئا النادي الأهلي العريق بمناسبة فوره بلقب الدوري وتسلم درع المسابقة لرجاله المخلصين الذين يمثلون رقعة أساسية الكرة المصرية".

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وواصل :" نحنفل اليوم بعراقة كيان وطني على مر التاريخ وداعما للكرة المصرية، ونحلم سويًا بمستقبل كروي مبهر لبلدنا الحبيب".

وتابع :"المسئولية الكبيرة التي نحملها لكرة القدم المصرية لا يحملها إلا القادرون على ذلك".

وأتم :"دمتم فخر للوطن ومساعدين للكرة المصرية".