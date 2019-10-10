رياضة | تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي، أبرز أرقام التي حققها قبل انضمامه للأهلي:

شارك النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" في 192 مباراة خلال مسيرته بالساحرة المستديرة مع الفريق الأول في جميع الأندية التي شارك معها، حيث تم تصعيده للفريق الأول مع نادي أنبي، قبل أن يبدأ رحلته الإحترافية في الدوري السويسري مع أندية لوزيرن وجراسهوبرز، كما خاض تجربة احترافية في الدوري السعودين بالإضافة للانضمام إلى نادي الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية، وتمكن كهربا من إحراز 66 هدفًا خلالها، كما ساهم في صناعة 33 هدفًا، وهو معدل هجومي رائع للاعب يجيد اللعب في مركزي الجناح ورأس الحربة، ولكن مركزه المفضل هو مركز الجناح الأيسر.

كهربا يتوهج في سماء السعودية

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وشهدت فترة احتراف النجم المصري كهربا في الدوري السعودي مع نادي اتحاد جدة فترة توهجه الكروية، حيث شارك معهم في موسمي 2016 / 2017، و2017 / 2018، حيث قاد فريقه للتتويج بلقبي كأس ولي العهد السعودي في موسمه الأول، وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسمه الثاني، من خلال تسجيله لـ24 هدفًا بالإضافة لصناعة 9 أهداف أخرى، وذلك خلال المشاركة في 53 مباراة فقط.

قبل رحيله من الزمالك.. كيف كان كهربا مؤثرًا بأهدافه؟

على الرغم من تعدد أزمات اللاعب داخل أروقة القلعة البيضاء، إلا أنه كان حاسمًا في العديد من المواجهات للفارس الأبيض، وكان أبرزها بطولة الكونفدرالية الأفريقية بهدفه الحاسم في شباك النجم الساحلي التونسي ضمن إطار الدور نصف النهائي، بينما زار شباك المنافسين في بطولة الدوري المصري بموسمه الأخير بـ11 هدفًا، ليترك أثرًا واضحًا بعد رحيله عن جدارن الفارس الأبيض.

ومن الجدير بالذكر أن صفقة كهربا ستكلف الأهلي ما يقارب 60 مليون جنيه، من أجل الظفر بخدماته خلال الانتقالات المقبلة، وفقًا لما ذكرته مصادر خاصة، عقب توقيعه لمدة أربعة مواسم ونصف.