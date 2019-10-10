رياضة | قائد الأهلي يوجه رسالة إلى مارتن لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الأهلي يوجه رسالة إلى مارتن لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حسام عاشور قائد الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر للجهاز الفني السابق للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي.

وأضاف في الحفل المقام لتسليم درع الدوري :"أشكر الأجهزة الفنية التي تولتنا في الفترة الماضية مستر لاسارتي وكابتن محمد يوسف فعلوا ما عليهم ونشكرهم".

وتابع :"النادي الأهلي كل جهاز يسلم الأخر وكما أن الأجيال تسلم بعضها البعض، وهذا ما تعودنا عليه، ونكمل بعضنا البعض".

وأتم :"شكرًاً لجماهير النادي الأهلي الكبيرة التي دائمًا تساندنا وتؤزارنا ونسعى لإسعادها".