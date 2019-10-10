رياضة | "بكرة هترجع".. هدية من نجوم الأهلي لمؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بكرة هترجع".. هدية من نجوم الأهلي لمؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حسام عاشور لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب الدوري العام رقم 41 في تاريخ النادي.

وأثنى عاشور في تصريحات خلال الاختفال المقام حاليا على رئاسة الكابتن محمود الخطيب للنادي، بالإضافة إلى اللاعبين والأجهزة الفنية.

وقال : "اتربينا في الأهلي على رقم واحد، ونجحنا في جميع التحديات التي واجهناها طوال الموسم".

Advertisements

وأضاف: "مجلس الإدارة دائما ما كانت تساندنا خلال الموسم، وقامت بتوفير كل شئ حتى يتم التتويج باللقب الأصعب في تاريخ النادي".

كما قدم عاشور زميله بالفريق مؤمن زكريا، مؤكدا دعمه له وكل زملائه حتى العودة للملاعب مرة أخرى عقب الانتهاء من فترة علاجه".

واختتم عاشور حديثه، بتقديم فيديو وأغنية مسجلة من جميع اللاعبين لدعم مؤمن زكريا، خلال فترة علاجه تحت عنوان "بكرة هترجع يا مؤمن".