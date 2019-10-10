رياضة | حسام عاشور: تعلمنا في الأهلي أن نكون رقم 1.. والخطيب قامة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام عاشور: تعلمنا في الأهلي أن نكون رقم 1.. والخطيب قامة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن النادي علمنا أن نكون في المقدمة دائما وتربينا على المركز الأول.

وأضاف في خلال مؤتمر تسليم درع الدوري: "أشكر الحضور واللاعبين ومجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب القيمة والقامة الجميع يحبه ويعلم قيمته".

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وتابع :"تربينا في النادي الأهلي نكون رقم ١ وهذا ما تعلمناه في الناشئين واللعب لأخر نفس وهذا ما لاحظه الجميع".

وواصل :" لدينا تحديات كبيرة ومجلس الإدارة وقف معانا والكابتن محمود الخطيب التقى بنا اكثر من مرة ودعمنا كثيرًا".

وزاد :"أشكر اللاعبين والجمهور والإدارة وكل من ساهم في تحقيق البطولات الدوري السوبر".