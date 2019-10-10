رياضة | عاجل.. محمود الخطيب يرد لأول مرة على تجاوزات مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمود الخطيب يرد لأول مرة على تجاوزات مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إن الموسم الماضي الذي توج به الأهلي بلقب الدوري كان صعبًا للغاية.

وأضاف خلال كلمته بالحفل المقام لتسليم درع الدوري: "الموسم كان صعبا للغاية لكم الإصابات لأن النادي الأهلي لعب مباريات كثيرة بدون جمهور وحضور الجمهور الشئ الأساسي للفريق".

وأضاف :"لاحظت شيئا غريبا المواسم الماضية بأن هناك من يحاول إفشال النادي الأهلي أكثر من أن يكون داعما ومساندا له".

وتابع: "النادي الأهلي برموزه وأعضاؤه وجماهيره يتعرضون للتطاول فالأهلي يعرف جيدًا كيف يأخد حقوقه بما يتناسب مع قيمته".

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وواصل :"الأهلي لو نزل لهذا المستوى لن تكون هذه هي قيمته، الأهلي يأخذ حقه بالقانون واللوائح ".

وزاد :"متمسكون بتفعيل القانون واللوائح بالاتحاد المصري واللجنة والأوليمبية وسنسعى لذلك".

وأتم :"اليوم نطفئ نور موسم مضى ونجحنا في التحقيق باللقب، وصباح الغد نصئ نور جديد".

وكان الأهلي قدم بلاغا للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب تطاول الأخير على محمود الخطيب والقلعة الحمراء.