رياضة | إيريكسن يصدم ريال مدريد بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيريكسن يصدم ريال مدريد بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير إعلامية، أن نجم توتنهام الإنجليزي، الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسن" يرغب في تأجيل إنضمامه إلى صفوف نادي ريال مدريد حتى صيف عام 2020، وذلك بدلًا من الإنتقال نحو ملعب سنتياجو برنابيو في شهر يناير المقبل.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، في تقرير له اليوم الخميس، أن ريال مدريد كان قد استقر على ضم إريكسن، في فترة الانتقالات الشتوية، ولكن يبدو أن اللاعب الدنماركي لا يريد ذلك، حيث يريد إريكسن أن ينتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف القادم، حتى يستطيع مفاوضة ريال مدريد وهو لاعب حر ومن ثم يستطيع الحصول على راتب أفضل.

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يذكر أن عقد إريكسن مع توتنهام ينتهي في يوليو المقبل، وحتى الآن لم تقوم إدارة توتنهام بمفاوضة اللاعب لتجديد عقده، وهو ما يعني أنه الآن قادر على التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل، ولكن لن يجدث الإنتقال إلا في شهر يوليو المقبل في صيف عام 2020.

ولكن إدارة ريال مدريد لا تمانع في التفاوض مع إدارة توتنهام، ومحاولة إغرائها بنحو 30 أو 40 مليون يورو للتنازل عن خدمات اللاعب الذي يتبقى فقط على عقده أقل من عام، ولكن ذلك مقابل إنتقال إريكسن إلى ريال مدريد في شهر يناير المقبل، وعدم الإنتظار إلى شهر يوليو القادم.

الجدير بالذكر، أن كريستيان إريكسن لا يعد مطلوبًا في ريال مدريد فقط، بل هناك أكثر من نادي آخر يرغب في الحصول على خدمات الدولي الدنماركي في الصيف القادم، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد الإنجليزي.