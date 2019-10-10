رياضة | أنباء سارة لمنتخب إسبانيا بشأن سيبايوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنباء سارة لمنتخب إسبانيا بشأن سيبايوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى منتخب إسبانيا لكرة أنباء سارة اليوم الخميس 10 أكتوبر بشأن الإسباني داني سيبايوس لاعب المنتخب ونادي أرسنال وحدوث تطورات جديدة بشأن إصابته.

سيبايوس يؤدي تدريبات خفيفة اليوم

وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن داني سيبايوس قد تدرب اليوم مع منتخب إسبانيا في الصالة الرياضية بشكل خفيف.

وكان سيبايوس يعاني من جهد بدني زائد أمس الأربعاء ولم يستطع خوض تدريبات منتخب بلاده الجماعية ليشارك داني أولمو لاعب المنتخب الاسباني تحت 21 عاما بدلا منه.

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إمكانية مشاركة داني سيبايوس في مباراة إسبانيا والنرويج

وأكدت الصحيفة أن داني سيبايوس قد يلحق بمنتخب إسبانيا في مواجهة النرويج القادمة بنسبة كبيرة جدا ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.

موعد مباراة إسبانيا والنرويج

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره منتخب النرويج يوم السبت القادم 12 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.