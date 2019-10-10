رياضة | المدير الفني لكهرباء الإسماعيلية: نسعي لانطلاقة جيدة أمام بورتو تساعد في رحلة الصعود (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفني لكهرباء الإسماعيلية: نسعي لانطلاقة جيدة أمام بورتو تساعد في رحلة الصعود (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رمضان عبدالله المدير الفني لنادي كهرباء الإسماعيلية احدي أندية القسم الثالث والمنضمة للمجموعة السابعة والتي ستبدأ أولي جولاتها السبت المقبل بمواجهة بورتو علي ملعب الكهرباء بالإسماعيلية أن مباراة البداية مهمة جدا لمنح اللاعبين الدفعة المعنوية العالية للإستمرار في رحلة الصعود للقسم الثاني.

وتابع تعاقدنا مع عدد من اللاعبين المتميزين هذا الموسم وقادرون باذن الله علي المضي قدما بالدوري والمنافسة علي الصعود وعلي الوصول لمراحل متقدمة بكأس مصر والذي سينطلق مراحله التمهيدية الثلاثاء وسيواجه كهرباء الإسماعيلية ابو شحاته علي ملعبه

ومن المقرر أن يلعب فريق كهرباء الاسماعيلية أمام بورتو عصر السبت المقبل في إفتتاخ مواجهات الفريقين بالقسم الثالث.