رياضة | رئيس مجلس إدارة نادي الكهرباء يفاجئ اللاعبين في التدريب الرئيسي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس إدارة نادي الكهرباء يفاجئ اللاعبين في التدريب الرئيسي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية بزيارة مران الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لانطلاق مسابقة القسم الثالث السبت، النقبل، عندما يلعب الكهرباء مع فريق بورتو السويس في الجولة الأولى.

وحرص المهندس محمد السيد علي تشجيع اللاعبين والرفع من روحهم المعنوية والشد من اذرهم لبداية متميزة في مشوار ورحلة الصعود لدوري القسم الثاني .

وشدد رئيس النادي علي ضرورة الالتزام والتركيز في العمل وأن من يعمل بجد يحصد في النهاية.

ووعد بتنفيذ مطالب اللاعبين في حال استمراراهم بالفوز ووعد بزيادة المكافأت للفريق وتذليل كافة العقبات في سبيل رحلة الصعود.