رياضة | مياه البحيرة يحتفل بعقيقة نجل مدرب الفريق قبل مواجهة المعمورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياه البحيرة يحتفل بعقيقة نجل مدرب الفريق قبل مواجهة المعمورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفنى لنادي مياه البحيرة والإدارى واللاعبين، على الاحتفال اليوم بعد المران، بإقامة عقيقة لنجل محمد عزوز المدرب بالجهاز الفنى للفريق الذى يقوده أحمد الشاذلي.

كان محمدعزوز قد استقبل مولودا جديدا وأطلق عليه اسم (عمر)، وحرص الجهاز الفنى واللاعبين بجانب الجهاز الإدارى للفريق على تقديم التهنئة له خلال العقيقة التى أقيمت اليوم الخميس.

ويستعد مياه البحيرة لمواجهةالمعمورة ، يوم السبت المقبل، على ملعب المعمورة، فى الجولة الاولي من منافسات بطولة دوري القسم الثالث.

وحضر الإ حتفال إبراهيم الجندي رئيس قطاع النشائين ومحمد صديق نائب رئيس النادي وياسر أبوعلو رئيس الجهاز الإداري وخميس الشيخة المدير الفني لمواليد2003

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وكان الجهاز الفنى لفريق مياه البحيرة بقيادة أحمد الشاذلي، قد نقل التدريبات من استاد مياه البحيرة إلى ملعب النجيل الصناعى بمركز شباب الحرية بدمنهور حتى يعتاد جميع اللاعبون على أرضية الملعب استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المعمورة السبت القادم بملعب المعمورة الصناعي، ضمن الجولة الأولي لمنافسات دوري القسم الثالث.

وحرص أحمد الشادلي ومعه الجهاز المعاون، الذى يضم محمدعزوز وياسر منصور ، على التركيز مع جميع اللاعبين و التركيز على زيادة الكثافة الهجومية للفريق مع تأمين الخطوط الدفاعية أيضا.

لعب فريق مياه البحيرة 15 تجربة ودية حتى الآن مع فريق سبورتنج، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع أبو قير للأسمدة، وأخرى مع الجزيرة المطروحي، وكفر الشيخ، وسوهاج وإيتاي البارود سيراميكا كيلوباترا و بني سويف ودسوق ،و الضبعه ،و دولفي ،وسموحة،وهلال مطروح ،ودمنهور ،و أبوحمص .

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة أحمد الشاذلي وبالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمدعقدة ومحمدصديق نائب الرئيس والمشرف العام نجح في تدعيم صفوف الفريق قبل بدء منافسات دوري القسم الثاني ، ب19 صفقة جديدة وهم محمد دابو مدافع نادي رشيد ،و أحمد عبد الكريم، لاعب وسط السنبلاوين، وخالد برازيلي، وإبراهيم مفرح، لاعب خط وسط منتخب السويس، وعيد ماضي، لاعب نادي المراغة، وعبد الغني عمر، مدافع نبروه، ومنتصر نجيب حارس مرمى غزل المحلة ونبروه، ومختار محمد ظهير أيمن نبروة، وأحمدحجاج مهاجم طلائع الجيش والمنصورة السابق ومحمد رفاعي 'ويا' صانع ألعاب الزمالك والمصري السابق وليد صلاح صانع ألعاب نبروة، ومحمدأبوتريكة صانع ألعاب دكرنس،ومحمد عبدالفتاح تاحا لاعب وسط الحمام، ومؤمن سمير صانع ألعاب سموحة ومحمد حميدان لاعب وسط سموحة، وعاطف محمدظهير أيسر الزرقا وأسامة سلام حارس مرمي نادي رشيد ،ومحمد هشام صانع إلعاب مركز شباب أبوالمطامير ومعتز نصر مهاجم مالية كفر الزيات.