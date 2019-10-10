رياضة | الرجاء المطروحي يهزم فريق شركة ميدو وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء المطروحي يهزم فريق شركة ميدو وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الرجاء المطروحي وديا علي فريق شركة ميدو أحد أندية الدرجة الرابعة 1/2في المباراة الودية التي أقيمت بينهم مساء اليوم.أحرز أهداف الرجاء عبد الرحمن السويسي، وإبراهيم رخايذكر ان الرجاء خاض العديد من المباريات الودية مع فرق الدوري الممتاز والدرجة الثانية أبرزهم المصري، وبيراميدز، والأتحاد، وسيراميكا وأخرهم مع دمنهور وفاز 1/2.ويسعي الجهاز الفني والمكون من : هاني العقبي مديرا فنيا ، المعتصم سالم مدرب عام ، رضا أبو اليزيد مدرب ، وائل خليفة مدرب حراس مرمي ،عصام الفار طبيب ، محمد محروس طبيب ، سليمان سنجاري مدير إداري ، فايز أبو صندوق مشرف عام علي الفريق في مواصلة الأستعداد بقوة لإنطلاقة الدوري بلقاء أبو قير للأسمدة.

قام مجلس إدارة نادي الرجاء المطروحي بقيد 24 لاعب بقائمة الفريق لموسم 2020/2019 والتي ضمت كل من :عمرو شعبان، وإبراهيم عيسي، ومحمد الموجي لحراسة المرمي، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وإسلام جابر، وأمير صابر، وهشام صلاح، وأحمد إسماعيل، وحمد علي، وإبراهيم جمال، ومحمود قرني، وبلال جمال، وغريب ياسر، وأكثم سمير، وإبراهيم رخا، ورزق عبد الحليم، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وعزت جمال، ومحمود عبد العاطي، وإسلام جمارك، وعبد الرحمن السويسي.

وأسفرت قرعة دوري الدرجة الثانية عن مواجهات ساخنة للرجاء خلال الدور الأول وجاءت القرعة كالتالي:

- الأسبوع الأول : أبو قير للإسمدة مع الرجاء

- الأسبوع الثاني : بلدية المحلة مع الرجاء

-الأسبوع الثالث : بيلا مع الرجاء

- الأسبوع الرابع : الرجاء مع الأوليمبي

- الأسبوع الخامس : مالية كفر الزيات مع الرجاء

- الأسبوع السادس : الرجاء مع الحمام

-الأسبوع السابع : غزل المحلة مع الرجاء

-الأسبوع الثامن : الرجاء مع دكرنس

-الأسبوع التاسع : فاركو مع الرجاء

- الأسبوع العاشر : الرجاء مع دمنهور

- الأسبوع الحادي عشر : المنصورة مع الرجاء.