رياضة | بنى سويف يخسر وديا أمام منتخب السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يخسر وديا أمام منتخب السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الاول بنادى بنى سويف الرياضى أحد اندية المجموعة الاولى بالقسم الثانى مباراته الودية امام منتخب السويس بهدف دون رد وذلك فى طار المباراة التى جمعت بين الفريقان اليوم باحد ملاعب القاهرة.

وحرص حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف على تحقيق الاستفادة من مواجهة منتخب السويس خاصة مع اقتراب بدء مسابقة دورى القسم الثانى وفى ظل الغاء اخر مباريات الفريق الودية والتى كان مقرر اقامتها الجمعة الماضية امام ابو كسأة احد اندية القسم الثالث بمحافظة الفيوم .

كما حرص محمد صلاح المدير الفنى الجديد لمنتخب السويس والذى تولى المسوؤلية الفنية للفريق خلفا للدكتور ميمى عبد الرازق والذى رحل عن تدريب الفريق لظروف مرضية , على التعرف على ملامح الفريق وتنفيذ العديد من الجمل الخططية والفنية بالمباراة .

وكان بنى سويف قد نجح فى تحقيق فوزا بنتيجة 5/1 على ضيفه أمام الواسطى الرياضى أندية القسم الثالث وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب استاد بنى سويف الرياضى أمس .

وكان بنى سويف قد خسر مباراته الودية الأخيرة أمام ضيفه السكة الحديد بهدف نظيف فيما خسر الواسطى مباراته الأخيرة أمام الفيوم بهدفين نظيفين .

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ويهدف الجهاز الفنى لبنى سويف على إشراك العديد من العناصر الفنية بصفوف الفريق والاطمئنان على جاهزية العائدين من الإصابة و التعرف خلال اللقاء على مدى استيعاب لاعبي الفريق للجمل الفنية والخططية التى تم التدرب عليها خلال التدريبات الماضية .

وكان بنى سويف قد نظم العديد من المباريات الودية منذ انطلاق معسكره التدريبي أمام فرق مركز شباب اطواب وسمسطا وببا و٦ اكتوبر والترسانة واف سي مصر والفيوم والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك واسمنت حلوان و

مياه البحيرة والحمام ونجوم المستقبل والاوليمبي وانبي ومطرطارس وبتروجيت .

وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن كلا من هارون إسماعيل، مدافع الترسانة لمدة 3 مواسم وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، لمدة 4 مواسم ومحمد السيد “ميخا”، لاعب وسط نادي إف سي مصر ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة وعاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى واتبونج ليتشا وابراهيما كونيه .

كما تم التعاقد مع محمود مكي ،صانع ألعاب طنطا وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، لاعب وسط إف سي مصر وكريم محفوظ، حارس مرمى إف سي مصر، على سبيل الإعارة وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو السويس ومحمود بكري، لاعب وسط الفيوم وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان ونصر رمضان لاعب مصر المقاصة .

إضافة إلى تجديد عقود كلاً من: معتز محروس وحسام عيسى ومحمد صادق ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم اشرف .

ويتكون الجهاز الفنى لبنى سويف من حسن موسى المدير الفنى للفريق وياسر التوني، مديرًا للكرة وأبو المجد مصطفى، مدربًا عامًا وأسامة عبد العزيز مدربًا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح، إداريان ووائل محمد وأحمد سعودي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب.