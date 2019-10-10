شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفرض شرط جديد على سييرا والان مع التفاصيل
قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد فىض شرط جديد على لويس سييرا مدرب الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وكشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد قررت مشاركة سييرا في اختييار اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وعدم إعطائه الصلاحية الكاملة.
وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن نادي الاتحاد كان قريب جدا من إقالة سييرا من تدريب الفريق ولكن قرر مجلس الإدارة منحه فرصة اخيره ليعود بالفريق إلى الطريق الصحيح.
ويتواجد نادي الاتحاد في المركز السادس من ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط فقط من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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