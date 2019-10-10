شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السعودية تكتسح سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع التفاصيل

اكتسح المنتخب الوطني نظيرة السنغافوري بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بملعب الملك عبد الله الرياضية بالقصيم وذلك ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونجح عبد الفتاح عسيري في التقدم بالهدف الأول لمنتخبنا في الدقيقة 28 قبل أن عبد الله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 61، كما صنع الحمدان الهدف الثالث لعسيري في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

ورفع منتخب السعودية، رصيده إلى 4 نقاط، ليصعد إلى صدارة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن سنغافورة وأوزبكستان، صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وجاءت تشكيل منتخب السعودية الرسمي أمام سنغافورة كالتالي:

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حراسة المرمي: العويس

خط الدفاع: الشهراني- الصحفي- مادو - البريك

خط الوسط: المالكي - عطيف - الشهري - عبدالفتاح

خط الهجوم: هتان - الحمدان