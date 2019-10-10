شكرا لقرائتكم خبر عن رانييري يقترب بشدة من تدريب نادي إيطالي جديد والان مع التفاصيل
كشفت تقاير صحفية إيطالية عن مفاجأة جديده اليوم الخميس بشأن عودة الإيطالي كلاوديو رانييري من العودة إلى التدريب في الدوري الإيطالي الممتاز.
رانييري يقترب من تدريب سامبدوريا
وأكدت التقارير أن رانييري يقترب بشدة من تدريب نادي سامبدوريا الإيطالي خلال هذا الموسم.
كما كشفت التقارير أن سامبدوريا سيقدم عرض إلى رانييري لمدة موسمين قادمين وقايل حوالي مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز.
وأشارت التقارير إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك اجتماع اليوم بين إدارة نادي سامبدوريا ورانييري لحسم الاتفاق بين الطرفين.
سامبدوريا يعلن إقالة مدربه رسميا
وكان نادي سامبدوريا قد أعلن أمس الثلاثاء رسميا إقالة أوزيبيو دي فرانسيسكو مدرب الفريق بسبب سوء النتائج.
ويتواجد نادي سامبدوريا في المركز العشرين والأخيرة من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 3 نقاط من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر رانييري يقترب بشدة من تدريب نادي إيطالي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.