شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يوافق على العودة لتدريب الأهلي ويصدم الاتحاد والان مع التفاصيل
أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس عن حدوث تطور جديد بشأن عودة السويسري كريستيان جروس مدرب نادي الزمالك المصري السابق لتولي مهمة تدريب النادي الأهلي من جديد.
موافقة جروس على العودة إلى تدريب الأهلي
وكشفت التقارير أن كريستيان جروس وافق على العودة لتولي مهمة تدريب النادي الأهلي ولكن ينتظر فقط رد إدارة النادي عليه لإنهاء الاتفاق.
وكان الاتحاد قد أعطى فرصه لمدربه لويس سييرا بلبقاء حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل حسم المفاوضات مع جروس إلا انه يبدو أن السويسري بان أقرب لقيادة الأهلي.
خلافات في الأهلي بشأن عودة جروس
وذكرت التقارير الصحفية إلى أن هناك خلاف داخل مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن التعاقد مع جروس حيث يفضل البعض أن يتم التعاقد مع مدرب له اسم كبير ولم يعمل في السعودية من قبل وجزء أخر يفضل التعاقد مع جروس لأنه يعرف الفريق والدوري السعودي جيدا ولن يأخذ وقت في التأقلم ولكن سيتم حسم الأمر خلال ساعات.
ترتيب الأهلي في الدوري السعودي
ويتواجد نادي أهلي جدة في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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